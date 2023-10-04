Прояв слабкості. Розвідка прогнозує посилення ядерних погроз РФ, - Зеленський

Глава держави наголосив, що постійне нагадування росіян про свою ядерну зброю "це прояв не сили, а слабкості". Вони вдаються до таких кроків, оскільки ні бойові дії, ні робота дипломатів не дали бажаних для окупантів результатів.

"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", - додав Зеленський.

Ядерні погрози росіян

Нагадаємо, представники російської влади та пропагандисти неодноразово заявляли про можливість застосування ядерної зброї. Вони вже погрожували не лише Україні, а й країнам Заходу.

Зокрема, нещодавно пропутінська пропагандистка Маргарита Сімоньян заявила, що "Росія може провести термоядерний вибух над Сибіром замість того, щоб бити по Вашингтону". Це нібито виведе з ладу всю радіоелектроніку, супутники та телефони.

Ще вчора секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов зазначав, що ядерні погрози РФ продовжать залишатися простим блефом доти, доки інші країни не піддаватимуться такому шантажу.