Провокациями против Мороза хотят помешать ему защищать людей с инвалидностью в Селидово, - ОПЗЖ

"Вы знаете, что произошло в пятницу на сессии. Мы думали, что все закончилось, однако события продолжают развиваться. Депутат городского совета Татьяна Мухаммед-Валиева обвинила меня в том, что я причинил ей телесные повреждения. Хотя этого не было, чему есть много свидетелей. Один из них - начальник местной полиции Петр Катюрей присутствовал в тот момент, когда Руслан Суков дверью придавил Валиевой руку. Он уже дал показания. Как мы видим, они продолжают врать. Обвиняя меня, они совершают преступление", - рассказал Денис Куровский.

В свою очередь Александр Косенок заявил, что последние события в очередной раз показали, кто такой Руслан Суков и что за люди в его команде.

"На мой взгляд, каждый ее член окончательно сорвал с себя маски. Лицемерие, хамство, ложь, обман, вплоть до совершения преступления - это те формы, которыми они руководствуются в своей работе. Напомню, всё началось с того, что команда Сукова сфальсифицировала основания для незаконного отстранения законно избранного головы Селидово. И с момента, как только Суков сел в его кресло, он продолжил свою незаконную деятельность. Именно потому, что команда депутатской фракции "ОПЗЖ" ему препятствует в этом, мы для Сукова - враги", - отметил Косенок.

Он уверен, что жители города Селидово, в том числе в судебном порядке, заставят Сукова покинуть незаконно занятое кресло.

"Суков, обвиняя в провокациях депутатов от "ОПЗЖ", сам организовывает их и участвует в них вместе со своими членами команды. Я сегодня уверенно об этом говорю, потому что всё зафиксировано на видеокамеры, имеются все доказательства. Сегодня они пытаются обвинить Владимира Мороза и других представителей "ОПЗЖ" в том, что они спровоцировали эту бойню, однако я думаю, что все уже на сегодняшний день видели, что инициатором физического насилия стал Артур Суков. Он первым сорвался со своего места и начал избивать присутствующих возле президиума людей. Руслан Суков, зная нормы закона, открыто не давал выполнить свою функцию народного депутата Морозу который прибыл на сессию по обращению граждан - представителей общества людей с инвалидностью для того, чтобы законными способами защитить нарушения их прав", - заверил Косенок.

Депутат горсовета объяснил, что Владимир Мороз выполнял свою миссию народного депутата по своему округу. В то время как действия команды Сукова заключались в том, чтобы этому помешать.