Мороз: попытка местного совета Селидовской ОТГ отобрать офис у людей с инвалидностью - незаконна

"Сегодня на сессии местного совета Селидовской ОТГ рассматривался очень важный вопрос. Вопрос о том, чтобы отобрать у людей с инвалидностью офис. У тех, кто живет недалеко от линии фронта, у кого минимальная пенсия, минимальные льготы. Эти люди живут со слезами на глазах и у них есть единственное место, куда они могут обратиться чтобы получить хоть какую-то помощь. И вот сейчас их хотят лишить и этого", - рассказал Мороз.

По его словам, реальная причина того, что офис в центре города хотят отобрать - его помещение кого-то заинтересовало.

"Конечно же мы сразу приехали. Приехала и Надежда Паламарчук, глава Донецкой областной организации людей с инвалидностью. На сессии она выступила и привела доводы о том, что аргументы в пользу того, чтобы отобрать офис, несостоятельны. В свою очередь я, общаясь в кулуарах с местными депутатами, общаясь с людьми, понял, что помещение офиса просто кого-то заинтересовало. Это классное место в центре города, которое кто-то хочет попросту “отжать”. Мы, конечно же, не позволим этого сделать! Когда я начал выступать на сессии, я призвал: люди, вы сейчас проголосуете и оставите людей с инвалидностью без их офиса - той точки опоры, на которую они надеются, - вы совершите просто преступление против человечности. Но, видно, у них этот вопрос уже был решен - начались провокации, крики, драка", - пояснил парламентарий.

Инициатором провокаций, что четко зафиксировано на видео, выступил брат и. о. городского главы Селидова, секретаря горсовета Руслана Сукова - Артур. Именно он первым начал рукоприкладство.

"Я не знаю, почему он так себя вел - могу только догадываться об этом. Но мое мнение: человеку с неуравновешенной психикой нельзя руководить людьми, а тем более - целой громадой. Вы знаете, когда меня запугивали, когда меня толкали, у меня было одно чувство - чувство гордости за то, что я могу защищать людей с инвалидностью. Я с 2014 года бываю на линии разграничения, я видел все, и меня таким не запугать. Мы будем и дальше отстаивать людей с инвалидностью, мы не дадим их в обиду", - резюмировал Владимир Мороз.

В то же время, как заявила Надежда Паламарчук, вопроса по офису не было в повестке дня сессии, однако его начали обсуждать, что является нарушением закона.