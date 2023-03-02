Провокація РФ? В Брянській області заявили про "проникнення української ДГР" та бої

Оновлено 11:49. Тим часом на півночі України оголошена тривога

Небезпека з повітря є в Сумській та Чернігівській областях, які межують з РФ.

Також тривога зачепила і Полтавську область.

ФСБ висунула свою "офіційну версію"

За даними російських спецслужб, вони у прикордонному з Україною Климівському районі Брянської області спільно з Міноборони проводять заходи щодо знищення озброєних, як то традиційно називають в Росії ЗСУ, так званих "українських націоналістів", які нібито порушили державний кордон.

"ДРГ, бої та заручники"

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у Брянській області на територію Климівського району нібито проникли українські диверсанти з 50 осіб, а далі вони нібито розділилися за групами за двома напрямками - Любечани та Сушани.

Цей напрямок, ймовірно, росіяни називають не випадково, адже обидва ці населені пункти знаходяться біля українського кордону.

Першочергово про так зване "вторгнення" на територію Брянської області "диверсантів" заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Він заявив, що з України на територію села Любечан нібито "проникла українська ДРГ", здійснила обстріл автомобіля, внаслідок чого була поранена дитина і чоловік.

На цьому фантазії росіян не закінчуються, вони стверджують, що так звана "група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками" зайшла на територію селища Сушани й взяла людей у заручники.

Зазначимо, що фігурують в цій всій історії росіян два населені пункти - Сушани і Любечани.

Росіяни придумали, що у селищі Сушани зараз йдуть бої, навіть "масштабні". Там нібито чують вибухи. Тим часом як у Любечанах, за версією росіян, "диверсанти" тримають у заручниках цивільних.

У кількості "заручників" там, як це заведено у РФ все заплутано. Бо одні джерела спростовують взагалі цей "момент", а інші плутаються у кількості.

Українців попереджали про провокації РФ

Нагадаємо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ОК "Північ" попередили, що російські загарбники готують можливі провокації з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

Зазначалося, що вони можуть влаштувати їх на річницю війни, але, як бачимо, плани росіян дещо "здвинулися".

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