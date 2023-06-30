Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"

Ситуація на Запорізькій АЄС залишається напруженою. Російські окупанти отримали вказівки на випадок аварії та поступово залишають станцію. Водночас у Москві заявляють нібито про підготовку теракту і традиційно звинувачують Україну.

Окупанти готуються до теракту?

Протягом останніх тижнів ситуація на ЗАЕС загострилася. За даними української розвідки, російські війська замінували енергоблоки та ставок-охолоджувач.

До того ж сьогодні в ГУР повідомили, що окупанти почали поступово виїжджати з захваченої атомної станції та отримали інструкцию звинувачувати Україну "у разі будь-яких аварійних ситуацій". В Силах оборони попередили, що відведення військ може бути провокацією.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, загроза на ЗАЕС є дійсно реальною.

В 2022 році окупанти також здійснювали провокації з обстрілами, аби звинуватити в цьому Сили оборони України. Вони намагалися таким чином привернути увагу міжнародного суспільства, мовляв: "Сили оборони України ставлять під ризик все людство. Обстрілюють ЗАЕС".

Тобто в першу чергу це була дискредитація, а в другу - латентний натяк на ядерний шантаж. Вони створювали таку ризиковану ситуацію, шантажуючи міжнародне суспільство.

Зараз дійсно вони там все демонстративно підготували та замінували. Тобто так, щоб це неможливо було не помітити, каже Коваленко.

Що дасть окупантам підрив станції

Росіяни можуть вчинити теракт для того, щоб зупинити просування Сил оборони України в Запорізькій області. До того ж, підрив станції в разі відступу дасть змогу росіянам втекти до Мелітополя, а потім - до Криму.

На думку експерта, якщо розглядати ситуацію з тактичного боку, саме ведення бойових дій, то тут умовно логічно було б, якби вони, наприклад, здійснили цей терористичний акт коли є реальна загроза для їх відступу, втечі з цієї локації.

"І от щоб загальмувати просування Сил оборони України вони б це зробили. Бо радіус забруднення може бути від 30 до 50 км. Якщо радіус забруднення буде таким, то це зупиняє дії наших військ в районі Василівки", - зазначає Коваленко.

Таким чином, деякий час Сили оборони не будуть просуватися саме в цій локації. Це одна з вершин трикутника оборони росіян Василівка-Токмак-Мелітополь. І це, наприклад, дозволить росіянам втекти до Мелітополя, а звідти до Криму.

Коваленко вважає, що окупанти можуть наважитися на підрив ЗАЕС тоді, коли вони будуть готові саме тікати. І їм для цього треба виводити свої підрозділи в радіусі 30-50 км. Мова йде про десь до 20 тисяч особового складу. Тому вони не будуть здійснювати підрив, якщо в них там така кількість боєздатних сил та засобів.

"Окрім того, якщо вони опиняться в цьому радіусі дії, то буде забруднено і техніку. Що також дуже важливо. Отже, спочатку вони повинні тікати, а потім це (підрив - ред.) робити", - додав він.

Демонстративна провокація чи реальний ризик?

Дії окупантів можуть бути провокативними. Хоча загроза дуже велика, але на цьому рівні це скоріш провокація аніж реальна підготовка до терористичного акту, вважає експерт.

Проте не можна виключати помилки, чи непередбачуваної аварійної ситуації, яка може спричинити вибух. Коли росіяни обстрілювали ЗАЕС, то вони робили це біля станції, щоб снаряди падали на деякій відстані від головної будівлі. Однак їх снаряди все ж непередбачувані. Вони є дефективними й будь-який з них, наприклад, реактивний снаряд міг змінити траєкторію і дійсно вразити будівлю ЗАЕС.

"Так само і з вибухівкою, яку вони розмістили на ЗАЕС. Вони можуть припуститися якоїсь помилки, або щось може спрацювати аварійно. Тому може відбутися навіть непередбачуваний вибух. Отже, все це дійсно ризиковано", - підсумував Олександр Коваленко.

Кількість окупантів на ЗАЕС зменшується

Окупанти почали поступово виїжджати з захваченої атомної станції в Енергодарі, а співробітники, що залишаються на ЗАЕС отримали інструкцію звинувачувати Україну "в разі будь-яких аварійних ситуацій". Безпосередньо в місті-супутнику Енергодарі зменшилася кількість військових патрулів ворога.

За останніми даними ГУР Міноборони України, зі станції першими поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян. Також росіяни рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з "Росатомом". Їм треба виїхати до 5 липня, бажано, на територію окупованого Криму.

Відведення військ - ознака провокації

В Силах оборони попереджають про ймовірність провокації та наголошують, що в ситуації з Запорізькою АЕС варто пам'ятати, що війна в Україні - гібридна.

"Дуже часто інформаційні повідомлення - це перша частина конкретної збройної операції. Цілком імовірно, що це відведення військ може бути провокацією", - зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

В РФ заговорили про підготовку до теракту

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що на Запорізькій АЕС нібито готується теракт "київською владою". Свої звинувачення вона аргументувала тим, що в Києві встановили датчики радіації, а у регіонах провели навчання на випадок аварії.

Варто зазначити, що в Запоріжжі та області дійсно провели навчання, а в деяких районах столиці встановили датчики на тлі загрозу теракту з боку РФ, оскільки нещодавно в ГУР попередили про замінування окупантами ставка-охолоджувача та енергоблоків станції.

Реакція ОП на звинувачення окупантів

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що "на російському злодієві і шапка завжди горить", адже саме війська РФ контролюють станцію та замінували її.

"Розумію, що з логікою в сучасних російських чиновників катастрофа, але все-таки, хто контролює ЗАЕС, хто замінував усе, що можна було замінувати, хто випалює окуповані території, хто атакує об'єкти критичної інфраструктури України. А головне, хто засунув свою безумовну агресивну фізіономію на чужу територію?", - заявив Подоляк.