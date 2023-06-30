Провокация или реальная угроза? Зачем россияне выводят людей с ЗАЭС и пугают "терактом"

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной. Российские оккупанты получили указания на случай аварии и постепенно покидают станцию. В то же время в Москве заявляют якобы о подготовке теракта и традиционно обвиняют Украину.

Оккупанты готовятся к теракту?

В последние недели ситуация на ЗАЭС обострилась. По данным украинской разведки, российские войска заминировали энергоблоки и ставок-охладитель.

К тому же сегодня в ГУР сообщили, что оккупанты начали покидать захваченную атомную станцию и получили инструкцию обвинять Украину "в случае любых аварийных ситуаций". В Силах обороны предупредили, что отвод войск может быть провокацией.

Как отметил в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, угроза на ЗАЭС действительно реальна.

В 2022 году оккупанты также проводили провокации с обстрелами, чтобы обвинить в этом Силы обороны Украины. Они пытались таким образом привлечь внимание международного общества, мол: "Силы обороны Украины подвергают риску все человечество. Обстреливают ЗАЭС".

То есть в первую очередь это была дискредитация, а во вторую – латентный намек на ядерный шантаж. Они создавали такую рискованную ситуацию, шантажируя международное общество.

Сейчас действительно там все демонстративно подготовили и заминировали. То есть так, чтобы это невозможно было не заметить, говорит Коваленко.

Что даст оккупантам подрыв станции

Россияне могут совершить теракт для того, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины в Запорожской области. К тому же подрыв станции в случае отступления позволит россиянам бежать в Мелитополь, а затем - в Крым.

По мнению эксперта, если рассматривать ситуацию с тактической стороны, именно ведения боевых действий, то здесь логично было бы, если бы они, например, совершили этот террористический акт, когда есть реальная угроза для их отступления, бегства из этой локации.

"И вот чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины, они бы это сделали. Потому что радиус загрязнения может быть от 30 до 50 км. Если радиус загрязнения будет таким, то это останавливает действия наших войск в районе Васильевки", - отмечает Коваленко.

Таким образом, некоторое время Силы обороны не будут продвигаться именно в этой локации. Это одна из вершин треугольника обороны россиян Васильевка-Токмак-Мелитополь. И это, например, позволит россиянам бежать в Мелитополь, а оттуда в Крым.

Коваленко считает, что оккупанты могут решиться на подрыв ЗАЭС тогда, когда они будут готовы именно убегать. И им для этого нужно выводить свои подразделения в радиусе 30–50 км. Речь идет где-то до 20 тысяч личного состава. Поэтому они не будут совершать подрыв, если у них там такое количество боеспособных сил и средств.

"Кроме того, если они окажутся в этом радиусе действия, то будет загрязнена и техника. Что также очень важно. Следовательно, сначала они должны убегать, а затем это (подрыв - ред.) делать", - добавил он.

Демонстративная провокация или реальный риск?

Действия окупантов могут быть провокационными. Хотя угроза очень велика, но на этом уровне это скорее провокация, чем реальная подготовка к террористическому акту, считает эксперт.

Однако нельзя исключать ошибки или непредсказуемой аварийной ситуации, которая может привести к взрыву. Когда россияне обстреливали ЗАЭС, они делали это возле станции, чтобы снаряды падали на некотором расстоянии от главного здания. Однако их снаряды все же непредсказуемы. Они дефективны и любой из них, например, реактивный снаряд мог изменить траекторию и действительно поразить здание ЗАЭС.

"Так же и со взрывчаткой, которую они разместили на ЗАЭС. Они могут допустить какую-то ошибку, или что-то может сработать аварийно. Поэтому может произойти даже непредсказуемый взрыв. Следовательно, все это действительно рискованно", - подытожил Александр Коваленко.

Количество окупантов на ЗАЭС уменьшается

Оккупанты начали постепенно выезжать с захваченной атомной станции в Энергодаре, а остающиеся на ЗАЭС сотрудники получили инструкцию обвинять Украину "в случае любых аварийных ситуаций". Непосредственно в городе-спутнике Энергодаре уменьшилось количество военных патрулей врага.

По последним данным ГУР Минобороны Украины, со станции первыми уехали трое сотрудников "Росатома", руководившие действиями россиян. Также россияне рекомендовали эвакуироваться персоналу, подписавшему контракты с "Росатомом". Им нужно выехать до 5 июля, желательно, на территорию оккупированного Крыма.

Отвод войск – признак провокации

В Силах обороны предупреждают о вероятности провокации и подчеркивают, что в ситуации с Запорожской АЭС следует помнить, что война в Украине – гибридная.

"Очень часто информационные сообщения - это первая часть конкретной вооруженной операции. Вполне вероятно, что этот отвод войск может быть провокацией", - отметила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В РФ заговорили о подготовке к теракту

Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что на Запорожской АЭС якобы готовится теракт "киевскими властями". Свои обвинения она аргументировала тем, что в Киеве установили датчики радиации, а в регионах провели учения на случай аварии.

Следует отметить, что в Запорожье и области действительно провели учения, а в некоторых районах столицы установили датчики на фоне угрозы теракта со стороны РФ, поскольку недавно в ГУР предупредили о заминировании оккупантами ставка-охладителя и энергоблоков станции.

Реакция ОП на обвинения окупантов

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что "на российском воре и шапка всегда горит", ведь именно войска РФ контролируют станцию и заминировали ее.

"Понимаю, что с логикой у современных российских чиновников катастрофа, но все-таки кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории, кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины. А главное, кто засунул свою безусловно агрессивную физиономию на чужую территорию?", - заявил Подоляк.