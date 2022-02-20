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Провокации продолжаются: боевики обстреляли из тяжелого вооружения Луганск

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Украина, Воскресенье 20 февраля 2022 22:53
Провокации продолжаются: боевики обстреляли из тяжелого вооружения Луганск Фото: боевики обстреляли Луганск (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают провокации, обстреливая не только подконтрольные Украине, но и оккупированные территории. Сегодня вечером, 20 февраля, они обстреляли окрестности Луганска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию - открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску.

"Сегодня около 21 часов, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что оккупанты сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских военных.

"Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - отметили в штабе.

Командование операции Объединенных сил официально заявляет, что подразделения ООС неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права.

"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", - говорится в заявлении.

Напомним, что оккупанты на Донбассе начали мобилизацию несовершеннолетних. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека Денисова.

Также сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК в Счастье. Обстрелы велись из минометов и гранатометов.

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