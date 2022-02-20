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Провокації тривають: бойовики обстріляли з важкого озброєння Луганськ

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Україна, Неділя 20 лютого 2022 22:53
Провокації тривають: бойовики обстріляли з важкого озброєння Луганськ Фото: бойовики обстріляли Луганськ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують провокації, обстрілюючи не тільки підконтрольні Україні, а й окуповані території. Сьогодні ввечері, 20 лютого, вони обстріляли околиці Луганська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію-відкрили вогонь з важкого озброєння по Луганську.

"Сьогодні близько 21 години, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що окупанти самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях і здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських військових.

"Очевидно, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Такими діями загарбники в черговий раз продемонстрували своє цинічне і байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів", - зазначили в штабі.

Командування операції Об'єднаних сил офіційно заявляє, що підрозділи ООС неухильно дотримуються мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права.

"Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею і провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі почали мобілізацію неповнолітніх. Про це розповіла омбудсмен з прав людини Денисова.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли автомобіль української сторони СЦКК у Щасті. Обстріли велися з мінометів і гранатометів.

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