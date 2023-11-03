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Проводив обшуки у правоохоронців. Колаборанту з Луганської області винесли вирок

Луганська область, П'ятниця 03 листопада 2023 23:12
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Проводив обшуки у правоохоронців. Колаборанту з Луганської області винесли вирок Фото: в Луганській області винесли вирок колаборанту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Луганській області колаборанту винесли вирок. Після переходу на бік агресора чоловік здійснював обшуки серед місцевого населення, а також правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області.

Прокурори в суді довели, що на початку липня 2022 року мешканець Троїцького погодився працювати на окупаційну владу РФ.

Проводив обшуки у правоохоронців. Колаборанту з Луганської області винесли вирок

Він склав присягу на вірність псевдореспубліці та вступив до незаконного правоохоронного органу - "Троїцького райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР" на посаду "оперуповноваженого".

Засуджений здійснював патрулювання території селища, проводив обшуки у місцевих мешканців, зокрема, у правоохоронців, працівників СБУ і прикордонників.

Вироком суду його було засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

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