Проводил обыски у правоохранителей. Коллаборанту из Луганской области вынесли приговор

В Луганской области коллаборанту вынесли приговор. После перехода на сторону агрессора мужчина осуществлял обыски среди местного населения, а также правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2022 года житель Троицкого согласился работать на оккупационные власти РФ.

Он принял присягу на верность псевдореспублике и вступил в незаконный правоохранительный орган - "Троицкий райотдел внутренних дел МВД ЛНР" на должность "оперуполномоченного".

Осужденный осуществлял патрулирование территории поселка, проводил обыски у местных жителей, в частности, правоохранителей, работников СБУ и пограничников.

Приговором суда он был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчина лишен права на протяжении 15 лет занимать должности в правоохранительных органах.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

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