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Проводив незаконну мобілізацію в Криму. Громадянина РФ засудили до 11 років

Фото: громадянина РФ засудили до 11 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 березня, заочно засудили військового комісара. За незаконну мобілізацію на тимчасово окупованій території Криму громадянин Росії отримав 11 років позбавлення волі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 11 років позбавлення волі заочно засуджено окупаційного військового комісара з Криму. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, що полягає у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах ворога", - йдеться в заяві.

Прокуратура також повідомила, що це перший вирок в Україні за такий злочин.

Засуджений, громадянин Російської Федерації, у 2018 році обійняв посаду "військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим". За даними правоохоронців, він здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних призовних кампаній населення півострова до російських збройних сил.

Відтак, реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва держави-окупанта, чоловік безпосередньо розробляв плани та організовував проведення 5 призовних кампаній кримчан у відповідних районах окупованого півострова.

Нагадаємо, в січні росіяни в Криму зняли мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.

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