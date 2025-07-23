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"Проводить з нею цілу ніч": екс-тренер "Динамо" висловився про стосунки Бражка з Квітковою

Середа 23 липня 2025 13:08
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"Проводить з нею цілу ніч": екс-тренер "Динамо" висловився про стосунки Бражка з Квітковою Даша Квіткова і Володимир Бражко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній наставник київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо прокоментував стосунки Володимира Бражка з Дашею Квітковою, через які, на його думку, той втратив місце у стартовому складі столичного клубу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-футболіста для сайту BLIK.ua.

Як Квіткова впливає на кар'єру Бражка

Тренер, який раніше неодноразово позитивно оцінював гру півзахисника, цього разу звернув увагу на можливі причини спортивного спаду футболіста.

Сабо висловив припущення, що вплинути на ситуацію могли особисті обставини гравця.

"Чи могли вплинути стосунки з Дашею Квітковою? Дивлячись, як він з нею зустрічається. Якщо Бражко всі сили віддає дівчині, то це могло і вплинути. Також велику роль відіграє його ставлення до тренувань і власного розвитку. Факт в тому, що Шовковський перестав на нього звертати увагу. Бражко ще торік став запасним. Немає його, зник футболіст!", - зазначив фахівець.

&quot;Проводить з нею цілу ніч&quot;: екс-тренер &quot;Динамо&quot; висловився про стосунки Бражка з КвітковоюВолодимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Окремо Йожеф прокоментував той факт, що обраниця Бражка - старша за нього і виховує дитину.

"Значить, їй потрібен чоловік. Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав. Сьогодні (22 липня у матчі з Хамрун Спартанс (3:0) - прим. "УФ") Бражко вийшов на заміну, але нічого не показав, я не бачив його на полі", - додав екс-тренер.

Що відомо про стосунки Бражка з блогеркою

Чутки про роман між парою почали ширитися ще кілька місяців тому. Вперше інформацію про їхні стосунки озвучив інсайдер у коментарі для "РБК-Україна".

Хоча офіційних підтверджень тоді не було, закохані регулярно ділилися сторіс із тих самих локацій і залишали одне одному коментарі з натяками.

Публічний вихід пари відбувся у травні 2025 року - саме тоді Бражка і Квіткову вперше побачили разом на світському заході.

А вже на початку липня, у день народження Даші, Володимир уперше офіційно підтвердив їхні стосунки.

&quot;Проводить з нею цілу ніч&quot;: екс-тренер &quot;Динамо&quot; висловився про стосунки Бражка з Квітковою Бражко з Квітковою (скріншот)

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Динамо Даша Квіткова Стосунки Футболісти Спортсмени
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