"Моя кохана": Бражко офіційно підтвердив роман з Квітковою і ніжно звернувся до неї
Півзахисник київського "Динамо" та гравець національної збірної України Володимир Бражко більше не приховує свого особистого життя. Футболіст вперше офіційно підтвердив стосунки з блогеркою Дашею Квітковою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсмена.
"З днем народження, моя кохана", - написав 23-річний спортсмен у stories, і показав їхнє спільне фото.
Володимир Бражко підтвердив стосунки з Дашею Квітковою (скріншот)
Даша, своєю чергою, поділилася зворушливим Polaroid-знімком.
На фото, зробленому зі спини, можна побачити чоловіка з маленькою дитиною, який прогулюється в лісі.
І хоча обличчя не видно, припущення, що на знімку зображені Володимир із сином Квіткової Левом, підтвердив сам футболіст, репостнувши фото у своєму акаунті.
Володимир Бражко підтвердив стосунки з Дашею Квітковою (скріншот)
З чого почалися чутки про роман Бражка з Квітковою
Чутки про роман пари з’явилися ще кілька місяців тому. Про це вперше повідомив інсайдер у коментарі для "РБК-Україна".
Закохані неодноразово публікували stories з одних і тих самих місць та залишали багатозначні коментарі одне одному, проте офіційно стосунки не підтверджували.
Даша Квіткова з Бражко (скріншот)
За словами джерела, закохані разом уже деякий час і не надто приховують почуття.
Футболіст, за чутками, часто тішить Дашу розкішними квітами, які вона із задоволенням демонструє у соцмережах.
Вперше Бражко та Квіткова вийшли разом у світ у травні 2025-го.
На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, закохані трималися за руки і поводилися невимушено, не намагаючись приховати своїх почуттів.
@la.brays Ну тепер остаточне підтвердження #бражко #дашаквіткова #вовабражко gangstas paradise - favsoundds
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