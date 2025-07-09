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"Моя кохана": Бражко офіційно підтвердив роман з Квітковою і ніжно звернувся до неї

Середа 09 липня 2025 16:23
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"Моя кохана": Бражко офіційно підтвердив роман з Квітковою і ніжно звернувся до неї Володимир Бражко і Даша Квіткова (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Півзахисник київського "Динамо" та гравець національної збірної України Володимир Бражко більше не приховує свого особистого життя. Футболіст вперше офіційно підтвердив стосунки з блогеркою Дашею Квітковою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсмена.

"З днем народження, моя кохана", - написав 23-річний спортсмен у stories, і показав їхнє спільне фото.

&quot;Моя кохана&quot;: Бражко офіційно підтвердив роман з Квітковою і ніжно звернувся до неїВолодимир Бражко підтвердив стосунки з Дашею Квітковою (скріншот)

Даша, своєю чергою, поділилася зворушливим Polaroid-знімком.

На фото, зробленому зі спини, можна побачити чоловіка з маленькою дитиною, який прогулюється в лісі.

І хоча обличчя не видно, припущення, що на знімку зображені Володимир із сином Квіткової Левом, підтвердив сам футболіст, репостнувши фото у своєму акаунті.

&quot;Моя кохана&quot;: Бражко офіційно підтвердив роман з Квітковою і ніжно звернувся до неїВолодимир Бражко підтвердив стосунки з Дашею Квітковою (скріншот)

З чого почалися чутки про роман Бражка з Квітковою

Чутки про роман пари з’явилися ще кілька місяців тому. Про це вперше повідомив інсайдер у коментарі для "РБК-Україна".

Закохані неодноразово публікували stories з одних і тих самих місць та залишали багатозначні коментарі одне одному, проте офіційно стосунки не підтверджували.

&quot;Моя кохана&quot;: Бражко офіційно підтвердив роман з Квітковою і ніжно звернувся до неїДаша Квіткова з Бражко (скріншот)

За словами джерела, закохані разом уже деякий час і не надто приховують почуття.

Футболіст, за чутками, часто тішить Дашу розкішними квітами, які вона із задоволенням демонструє у соцмережах.

Вперше Бражко та Квіткова вийшли разом у світ у травні 2025-го.

На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, закохані трималися за руки і поводилися невимушено, не намагаючись приховати своїх почуттів.

@la.brays Ну тепер остаточне підтвердження #бражко #дашаквіткова #вовабражко gangstas paradise - favsoundds

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