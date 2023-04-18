Провів брифінг та запросив в Україну. Єрмак поспілкувався з представниками Великої Британії

Під час брифінгу він розповів британцям про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

"На виконання доручення президента України Володимира Зеленського керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів онлайн-брифінг із безпекових питань для членів комітетів з питань оборони та закордонних справ Палати громад парламенту Великої Британії", - сказано в повідомленні.

Окрім цього Єрмак виразив вдячність Великій Британії за підтримку українського народу.

"Як наголошує президент Володимир Зеленський, наше спільне завдання - перемогти країну, яка не визнає цивілізованої еволюції й приречена за будь-якого розвитку подій. Питання лише в кількості безневинних жертв, яких для цього ще має зазнати наша країна", - сказав Єрмак.

На зустрічі він розповів учасникам про оборону України від російських загарбників, а також щодо звільнення від окупантів усіх українських земель. Представників парламенту було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Глава ОП звернувся до британського парламенту з проханням сприяти притягненню всіх винних у цій жахливій війні до справедливої відповідальності.

"Адже ви - мудрі політики й досвідчені фахівці, чудово розумієте, що може відбутися у світі, якщо зараз не дати відсіч агресору", - наголосив Єрмак.

В кінці він запросив їх особисто відвідати Україну.