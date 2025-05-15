Провідні європейські дипломати звинуватили Путіна в підриві переговорів з Україною

Провідні європейські дипломати звинуватили Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Однак США зайняли більш обережну позицію перед можливою зустріччю в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що призначення Кремлем делегації низького рівня для участі в переговорах у Стамбулі показало, що Путін намагається "виграти час".

"Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить у цьому знущанні те, чим воно є, і зробить правильні висновки", - сказав він журналістам перед зустріччю з колегами по НАТО в турецькій Антальї.

У той час як Україна готова до переговорів, Росія "хоче продовжити війну", заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. "Єдиний порожній стілець - російський".

"Очевидно, що Росія направляє до Туреччини на ці мирні переговори тільки делегацію нижчого рівня", - заявив у четвер журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

США "відкриті для конструктивного підходу і надання будь-якої допомоги в припиненні конфлікту", - заявив держсекретар Марко Рубіо, який перебуває на зустрічі НАТО в Антальї. "Подивимося, що станеться в найближчі пару днів", додавши, що "ми хочемо побачити прогрес".

Рубіо має приєднатися до спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Кейта Келлога у Стамбулі 16 травня.

Путін оголосив, що російську делегацію очолить його помічник Володимир Мединський, що викликало сумніви щодо перспектив якихось конкретних кроків щодо припинення війни на зустрічах цього тижня.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп, який перебуває в турне Близьким Сходом, дав зрозуміти, що він усе ще може приїхати до Туреччини, хоча Путін поки що не продемонстрував жодних ознак готовності взяти участь у переговорах.

"Я думав про те, щоб поїхати, але це дуже складно через те, що ми робимо сьогодні і завтра", - сказав Трамп журналістам у Катарі. "Але знаєте, якщо щось трапиться, я б поїхав у п'ятницю, якби це було доречно".

На запитання, чи розчарований він тим, що Путін не поїде до Стамбула, Трамп відповів, що "не очікував", що Путін приїде.

"Я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду, і це виявилося правдою", - сказав Трамп. "Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде".