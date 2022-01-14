Проверяет состояние здоровья и качество фильтрации: в США разработали умный гаджет для масок

Инженеры Северо-Западного университета США разработали умный гаджет для защитных масок. Он способен проверять состояние здоровья человека и качество фильтрации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Northwestern.
Размеры гаджета составляют лишь четверть дюйма. Устройство получило название "FaceBit". Он использует маленький магнит для крепления к любой маске.
Всю информацию гаджет присылает в смартфон, чтобы пользователь мог следить за своим здоровье в режиме реального времени.
В то же время программа может предупредить пользователя и о возникновении проблем, например, учащенном сердцебиение или же протекании в маске.
Устройство питания способно собирать энергию даже из дыхания человека, движения, тепла или же солнца.