ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Проверки и запрет на квадракоптеры: полиция сообщила, как пройдет ЛГБТ-марш в Харькове

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 14:59
Проверки и запрет на квадракоптеры: полиция сообщила, как пройдет ЛГБТ-марш в Харькове Фото: в полиции сообщили об организации мероприятий в Харькове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Харькове 12 сентября состоится ЛГБТ-марш. На территорию формирования колонны марша доступ будет ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Полиция просит представителей средств массовой информации иметь при себе журналистские удостоверения.

Кроме того, участников мероприятия, жителей и гостей города просят не нарушать публичную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга.

"Уважаемые граждане и СМИ, просим во время шествия не использовать квадрокоптеры", - отмечают в полиции.

РБК-Украина писало, как будет курсировать транспорт в Харькове на время проведения ЛГБТ-марша.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ЛГБТ
NEWS
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси