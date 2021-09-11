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Перевірки та заборона на квадракоптери: поліція повідомила, як пройде ЛГБТ-марш у Харкові

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Субота 11 вересня 2021 14:59
Перевірки та заборона на квадракоптери: поліція повідомила, як пройде ЛГБТ-марш у Харкові Фото: у поліції повідомили про організацію заходів у Харкові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Харкові 12 вересня відбудеться ЛГБТ-марш. На територію формування колони маршу буде обмежений доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Охорону правопорядку під час заходу забезпечуватимуть працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

Поліція просить представників засобів масової інформації мати при собі журналістські посвідчення.

Крім того, учасників заходу, жителів та гостей міста просять не порушувати публічну безпеку та порядок, не проносити на захід заборонені предмети або речовини, які можуть забруднити людей, не провокувати один одного.

"Шановні громадяни і ЗМІ, просимо під час ходи не використовувати квадрокоптери", - наголошують у поліції.

РБК-Україна писало, як курсуватиме транспорт у Харкові на час проведення ЛГБТ-маршу.

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Харків ЛГБТ
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