ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Проверки ТРЦ и информация об укрытиях: что делают в Киеве после трагедии в Кременчуге

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 11:07
Проверки ТРЦ и информация об укрытиях: что делают в Киеве после трагедии в Кременчуге Фото: в Киеве проверяют ТРЦ после трагедии в Кременчуге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проверят соблюдение правил эвакуации в торговых центрах Киева во время "воздушной тревоги". Также есть смысл визуализировать указателями расположение укрытий во всем городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Киевской городской прокуратуры Олега кипера агентству "Интерфакс-Украина".

Кипер рассказал, что после трагедии в Кременчуге столичные власти инициировали осуществление проверок ТЦ по соблюдению правил эвакуации во время "воздушной тревоги". По его словам, предотвратить тяжелые последствия вражеских ракетных ударов можно, следуя протоколу действий во время угрозы.

"Проверки будет проводить полиция совместно с ГСЧС. В случае нарушений этого требования субъекту хозяйствования грозит административная ответственность. Уголовная же наступает, если нарушение потянуло тяжкие последствия. Не хотелось бы ждать таких последствий в столице, поэтому такие проверки нужны", - пояснил прокурор.

Одновременно он подчеркнул, что важно с помощью медиа донести опасность пренебрежения сигналами "воздушной тревоги".

Руководитель столичной прокуратуры предположил, что обратится к киевским властям с просьбой разместить указатели месторасположения укрытий в столице. "Возможно, еще одно письмо местным властям направим - есть смысл визуализировать, например разместить таблички с указанием направления укрытия, алгоритма действий. Мы не можем заставить киевскую власть в этом направлении работать, но можем делать шаги вместе для обеспечения безопасности киевлян. По меньшей мере там, где от нас что - то зависит", - отметил Кипер.

В целом, по его словам, значительных проблем с укрытиями в столице нет. "Не думаю, что в Киеве есть серьезные проблемы с укрытием. Кроме бомбоубежищ, у нас есть метро, есть много домов с подземными паркингами", - сказал Кипер.

Подробнее о том, как последствия попадания ракеты в кременчугский ТРЦ "Амстор" изменят стандарты безопасности в Украине читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Вторжение России в Украину
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал