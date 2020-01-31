Проверка мусульман в Киеве: выявлено 15 нарушителей миграционного законодательства

Фото: массовая проверка мусульман (facebook.com/said.ismagilov)

В отношении 12 мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения

В результате массовой проверки мусульман возле мечети в Киеве правоохранители выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что в Шевченковском районе Киева выявили 15 нарушителей миграционного законодательства.

"В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении 1 лица было принято решение о сокращении срока пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также еще двух иностранцев было привлечено к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУпАП.

Фото: массовая проверка мусульман (facebook.com/said.ismagilov)

Напомним, в Киеве полиция устроила внеплановую проверку документов у прихожан мечети Исламского культурного центра. По словам муфтия Духовного управления мусульман Украины УММА Саида Исмагилова, массовую проверку мусульман проводили около 40 человек, которые устроили облаву во время пятничної молитвы. Также были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве ночью 8 января произошел пожар в трехэтажном храме "свидетелей Иеговы" в Деснянском районе, в результате чего пострадал один человек.