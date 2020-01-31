Перевірка мусульман у Києві: виявлено 15 порушників міграційного законодавства

Фото: масова перевірка мусульман (facebook.com/said.ismagilov)

Відносно 12 мігрантів були прийняті рішення про примусове повернення до країни походження

У результаті масової перевірки мусульман біля мечеті в Києві правоохоронці виявили 15 порушників міграційного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що у Шевченківському районі Києва виявили 15 порушників міграційного законодавства.

"У результаті відносно 12 неврегульованих мігрантів були прийняті рішення про примусове повернення до країни походження, відносно 1 особи було прийнято рішення про скорочення терміну перебування на території України" - йдеться у повідомленні.

Також ще двох іноземців було притягнуто до адміністративної відповідальності за працевлаштування без відповідного дозволу за ст. 203 КУпАП.

Фото: масова перевірка мусульман (facebook.com/said.ismagilov)

Нагадаємо, у Києві поліція влаштувала позапланову перевірку документів у прихожан мечеті Ісламського культурного центру. За словами муфтія Духовного управління мусульман України УММА Саїда Ісмагілова, масову перевірку мусульман проводили близько 40 людей, які влаштували облаву під час п'ятничної молитви. Також були затримані і вивезені автобусами 25 осіб, у яких не було з собою документів.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві вночі 8 січня сталася пожежа у триповерховому храмі "свідків Єгови" у Деснянському районі, в результаті чого постраждала одна людина.