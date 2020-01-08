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В Киеве горел храм "свидетелей Иеговы", есть пострадавший

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 09:56
В Киеве горел храм "свидетелей Иеговы", есть пострадавший
Фото: пожар храма в Киеве (dsns.gov.ua)

Пожар в трехэтажном здании произошел ночью 8 января

В Киеве ночью 8 января произошел пожар в трехэтажном храме "свидетелей Иеговы" в Деснянском районе, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар произошел около 5 часов утра, уже в 06:49 огонь был локализован, а около 07:03 полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, который пытался потушить огонь до приезда спасателей.

"При выяснении обстоятельств стало известно, что еще до прибытия пожарных, незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина 1977 года рождения, который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. Он был госпитализирован медиками", - рассказали в ГСЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке городского типа Черноморское произошла пожар в строительном вагончике. Жертами пожара стали 3 человека - рабочие, которые работали на строительстве. Для установления точной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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