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Проверка кредитной истории перед приемом на работу

Новости » Новости компаний    20.08.2019 - 10:01
Проверка кредитной истории перед приемом на работу

Каждая пятая компания при приеме на работу запрашивает у соискателей информацию о действующих и погашенных кредитах. Данная проверка постепенно входит в число обязательных требований при оформлении на новое место занятости. Какая информация интересует работодателей, а то и вовсе может стать причиной отказа?

Сегодня каждый совершеннолетний гражданин Украины может оформить кредит онлайн на любую банковскую карту. Для этого даже не нужна справка о доходах. Достаточно заполнить электронную анкету и отправить скан-копию паспорта и кода ИНН. Уже в течение 15 минут онлайн-сервис автоматически переведет деньги на банковский счет заемщика. При этом информация о сделке моментально попадет в кредитное бюро.

Подобная доступность кредитования часто становится причиной ухудшения кредитного досье, что, в свою очередь, может привести к отказу при приеме на работу.

Что такое кредитная история

Кредитная история — это информационное досье на каждого заемщика, который хотя бы раз в жизни пользовался кредитными услугами банка или другой финансовой организации. В этом досье отображается информация о суммах и сроках полученных кредитов, а также о качестве обслуживания долга и своевременном погашении тела и процентов.

Сбором и хранением такой информации занимаются бюро кредитных историй.

Проверка кредитной истории перед приемом на работу

Для чего работодателю кредитная история

За последние 5 лет службы безопасности украинских компаний начали пользоваться информацией из кредитных бюро для проверки благонадежности кандидатов. Досье каждого физического лица характеризует его не только как заемщика, но и в целом, как личность.

С помощью такого отчета работодатель узнает:

  • имеет ли кандидат кредитную задолженность, в каких размерах;
  • платит по кредиту вовремя или допускает просрочки;
  • какого рода задолженность (ипотека, автомобиль, потребительский кредит).

Если заемщик качественно выполняет обязательства по кредиту, значит будет также внимательно относится к поставленным задачам в рамках профессии. Наличие ипотеки характеризует человека как не склонного к смене места работы и заинтересованного в повышении знаний и карьерном росте.

Что может не понравиться работодателю

Что может насторожить потенциальное руководство:

  • наличие просроченных кредитов;
  • повышенная кредитная нагрузка;
  • большое количество действующих займов;
  • долги, доведенные до судебных взысканий.

Эти факты свидетельствуют о том, что кандидат не умеет прогнозировать затраты, а значит испытывает сложности с планированием. Следовательно, велика вероятность, что такой человек безответственно относится к возложенным на него обязательствам.

Проверка кредитной истории перед приемом на работу

Может ли кто-то узнать кредитную историю без согласия владельца

Получить доступ к персональным данным работодатель может исключительно с согласия претендента на вакансию. Указанная норма регулируется украинским законодательством. Кандидат имеет право отказаться. Но нужно учитывать, что это может снизить шансы на получение работы.

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