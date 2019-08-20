Перевірка кредитної історії при прийомі на роботу

Кожна п'ята компанія при прийомі на роботу запитує у претендентів інформацію про діючі та погашені кредити. Ця перевірка поступово стає обов'язковою вимогою при оформленні на нове місце. Яка інформація цікавить роботодавців і може спричинити відмову?

Сьогодні кожен повнолітній громадянин України може оформити кредит онлайн на будь-яку банківську карту. Для цього навіть не потрібна довідка про доходи. Досить заповнити електронну анкету й відправити скан-копію паспорта та коду ІПН. Вже протягом 15 хвилин онлайн-сервіс автоматично переведе гроші на банківський рахунок позичальника. При цьому інформація про угоду миттєво потрапить до кредитного бюро.

Така доступність кредитування нерідко стає причиною погіршення кредитного досьє, що, в свою чергу, може спричинити до відмови при наступному працевлаштуванні.

Що таке кредитна історія

Кредитна історія — це інформаційне досьє на кожного позичальника, який хоча б раз у житті користувався кредитними послугами банку чи іншої фінансової установи. У цьому досьє відображається інформація про суми і терміни отриманих кредитів, а також про якість обслуговування боргу та своєчасне погашення тіла й відсотків.

Зібранням і зберіганням такої інформації займаються бюро кредитних історій.

Навіщо роботодавцю кредитна історія

За останні 5 років служби безпеки українських компаній почали користуватися інформацією з кредитних бюро для перевірки благонадійності кандидатів. Досьє кожної фізичної особи характеризує її не тільки як позичальника, але і в цілому, як особистість.

За допомогою такого звіту роботодавець дізнається:

чи має кандидат кредитну заборгованість, в яких розмірах;

платить по кредиту вчасно або допускає прострочення;

якого роду заборгованість (іпотека, автомобіль, споживчий кредит).

Якщо позичальник якісно виконує зобов'язання по кредиту, значить буде також уважно ставитися до поставлених завдань в рамках професії. Наявність іпотеки характеризує людину як не схильну до зміни місця роботи та зацікавлену в підвищенні знань та кар'єрному зростанні.

Що може не сподобатися роботодавцю

Через що потенційне керівництво може сумніватися:

наявність прострочених кредитів;

підвищене кредитне навантаження;

велика кількість діючих позик;

борги, доведені до судових стягнень.

Ці факти свідчать про те, що кандидат не вміє прогнозувати витрати, а значить відчуває складнощі з плануванням. Також є велика ймовірність, що така людина безвідповідально ставиться до покладених на неї зобов'язань.

Чи може хтось дізнатися кредитну історію без згоди власника

Отримати доступ до персональних даних роботодавець може виключно за згодою претендента на вакансію. Зазначена норма регулюється українським законодавством. Кандидат має право відмовитися. Але треба враховувати, що це може знизити шанси на отримання роботи.