Как проверить часы Apple Watch на оригинальность?

Самый простой способ определить, достались вам оригинальные Apple Watch или подделка, – проверить серийный номер. Несмотря на то, что это самый очевидный и самый простой метод защититься от покупки копии вместо бренда, многие до сих пор игнорируют это правило или не знают, как это правильно сделать.
Каждая модель «яблочных» смарт-часов имеет свой личный серийный номер. Проверить его можно двумя способами:
Для максимальной гарантии лучше проверить сразу двумя методами и сверить оба номера.
В первом случае все просто. Надо осмотреть корпус и найти на нем комбинацию из букв и цифр. В Apple Watch первого поколения гравировку следует искать на задней панели корпуса. В более современных часах серия выгравирована на разъеме для ремешка.
Для проверки через приложение следует сделать следующее:
Также проверку можно сделать через приложение Apple Watch в Айфоне: «Мои часы» — «Основные» — «Об устройстве» — «Серийный номер».
Если учесть, что с каждым днем на рынке появляется все больше копий, которые продавцы-мошенники выдают за оригинал, то риск купить подделку весьма высок. Самый простой способ предотвратить это – покупать электронику в специализированных сетевых магазинах с хорошей репутацией. Такие продавцы дорожат своим именем и не позволят себе продавать подделки. Кроме того, у них налажены прямые поставки товара от производителя, что является лучшей гарантией.