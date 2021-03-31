Як перевірити годинник Apple Watch на оригінальність?

Найпростіший спосіб визначити, дісталися вам оригінальні Apple Watch або підробка, - перевірити серійний номер. Незважаючи на те, що це найочевидніший і найпростіший метод захиститися від покупки копії замість бренду, багато хто до цих пір ігнорують це правило або не знають, як це правильно зробити.
Кожна модель «яблучних» смарт-годин має свій особистий серійний номер. Перевірити його можна двома способами:
Для максимальної гарантії краще перевірити відразу двома методами і звірити обидва номери.
У першому випадку все просто. Треба оглянути корпус і знайти на ньому комбінацію з букв і цифр. В Apple Watch першого покоління гравіювання слід шукати на задній панелі корпусу. У більш сучасних годиннику серія викарбувано на роз'ємі для ремінця.
Для перевірки через додаток слід зробити наступне:
Також перевірку можна зробити через додаток Apple Watch в айФоні: «Мої годинник» - «Основні» - «Інформація про пристрій» - «Серійний номер».
Якщо врахувати, що з кожним днем на ринку з'являється все більше копій, які продавці-шахраї видають за оригінал, то ризик купити підробку дуже високий. Найпростіший спосіб запобігти цьому - купувати електроніку в спеціалізованих мережевих магазинах з гарною репутацією. Такі продавці дорожать своїм ім'ям і не дозволять собі продавати підробки. Крім того, у них налагоджені прямі поставки товару від виробника, що є кращою гарантією.