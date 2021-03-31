Як перевірити годинник Apple Watch на оригінальність?

Найпростіший спосіб визначити, дісталися вам оригінальні Apple Watch або підробка, - перевірити серійний номер. Незважаючи на те, що це найочевидніший і найпростіший метод захиститися від покупки копії замість бренду, багато хто до цих пір ігнорують це правило або не знають, як це правильно зробити.

Перевірка серійного номера Apple Watch

Кожна модель «яблучних» смарт-годин має свій особистий серійний номер. Перевірити його можна двома способами:

на корпусі аксесуара;

через додаток на Apple Watch.

Для максимальної гарантії краще перевірити відразу двома методами і звірити обидва номери.

У першому випадку все просто. Треба оглянути корпус і знайти на ньому комбінацію з букв і цифр. В Apple Watch першого покоління гравіювання слід шукати на задній панелі корпусу. У більш сучасних годиннику серія викарбувано на роз'ємі для ремінця.

Для перевірки через додаток слід зробити наступне:

На Apple Watch відкрити «Налаштування». Зайти в «Основні». Відкрити «Інформація про пристрій». Знайти поле IMEI або «Серійний номер».

Також перевірку можна зробити через додаток Apple Watch в айФоні: «Мої годинник» - «Основні» - «Інформація про пристрій» - «Серійний номер».

Найпростіший спосіб захиститися від підробки

Якщо врахувати, що з кожним днем ​​на ринку з'являється все більше копій, які продавці-шахраї видають за оригінал, то ризик купити підробку дуже високий. Найпростіший спосіб запобігти цьому - купувати електроніку в спеціалізованих мережевих магазинах з гарною репутацією. Такі продавці дорожать своїм ім'ям і не дозволять собі продавати підробки. Крім того, у них налагоджені прямі поставки товару від виробника, що є кращою гарантією.