Провели ночь в лесу: в Карпатах нашли четырех заблудившихся детей

В 01:10 от дежурного Нацполіції в ГСЧС поступило сообщение, что потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности.

"По состоянию на 09:15 сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей в удовлетворительном состоянии, транспортировали в населенный пункт и передали представителям полиции", - говорится в сообщении.

Всего к поисковым работам привлекалось 73 человека, 8 единиц техники и 2 собаки.

В МВД уточнили, что вчера дети пошли в лес собирать чернику.

"Ищем: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Марийку - 7 лет, Даниелу - 8 лет... Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию", - сообщали правоохранители.