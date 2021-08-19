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Провели ночь в лесу: в Карпатах нашли четырех заблудившихся детей

Автор: Инна Собора

Спасатели нашли четырех детей, которые вчера заблудились вблизи села Порошково Ужгородского района. Состояние детей-удовлетворительное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В 01:10 от дежурного Нацполіції в ГСЧС поступило сообщение, что потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности.

"По состоянию на 09:15 сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей в удовлетворительном состоянии, транспортировали в населенный пункт и передали представителям полиции", - говорится в сообщении.

Всего к поисковым работам привлекалось 73 человека, 8 единиц техники и 2 собаки.

В МВД уточнили, что вчера дети пошли в лес собирать чернику.

"Ищем: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Марийку - 7 лет, Даниелу - 8 лет... Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию", - сообщали правоохранители.

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КарпатыГСЧС