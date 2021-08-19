Провели ніч в лісі: в Карпатах знайшли чотирьох заблукалих дітей

О 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності.

"Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - йдеться в повідомленні.

Всього до пошукових робіт залучалося 73 особи, 8 одиниць техніки та 2 собаки.

В МВС уточнили, що вчора діти пішли в ліс збирати чорницю.

"Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років... Їх життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалася до 9 градусів за Цельсієм", - повідомляли правоохоронці.