Для проведения срочных ремонтов газопроводов "Запорожгаза" необходимо почти 30 млн гривен

Газовые сети Запорожской области изношены на 65% и требуют значительных капиталовложений. Кроме срочных ремонтов, для обслуживания газораспределительных сетей компании необходимо дополнительно не менее 1,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Запорожгаз".

Действующий тариф на распределение природного газа для "Запорожгаза" покрывает экономически обоснованные затраты компании лишь на 31%. Поэтому предприятие не имеет возможности выполнять необходимые работы, связанные с содержанием газопроводов в полном объеме.

"Существующий размер тарифа позволяет лишь поддерживать газораспределительную систему в рабочем состоянии. Проблема изношенности газопроводов влияет на безопасность газоснабжения и приводит к увеличению потерь природного газа в процессе его доставки потребителям", - отметил технический директор "Запорожгаза" Владимир Глушок.

Не хватает средств и на выполнение других услуг клиентам компании. Исходя из количества установленных индивидуальных счетчиков, "Запорожгазу" ежегодно необходимо 44,1 млн гривен для проведения поверки счетчиков, ремонтов приборов учета, создания обменного фонда. На данный момент, в тарифе на распределение газа на эти цели предусмотрено 1,6 млн гривен. Также, в связи с увеличением цен на топливо аварийно-диспетчерской службе "Запорожгаза" нужно дополнительно 308 тыс. гривен для оперативного реагирования на вызовы потребителей.

"Запорожгаз" испытывает серьезные кадровые трудности, так как зарплата сотрудников на 20% ниже средней зарплаты в промышленности. В связи с этим в компании постоянно открыты вакансии электрогазосварщиков, монтеров по защите трубопроводов от коррозии, водителей, машинистов, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования.