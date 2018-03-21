Для проведення термінових ремонтів газопроводів "Запоріжгазу" необхідно майже 30 млн гривень

Газові мережі Запорізької області зношені на 65% і потребують значних капіталовкладень. Крім термінових ремонтів, для обслуговування газорозподільних мереж компанії необхідно додатково не менше 1,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Запоріжгаз".

Діючий тариф на розподіл природного газу для "Запоріжгазу" покриває економічно обґрунтовані витрати компанії лише на 31%. Тому підприємство не має можливості виконувати необхідні роботи, пов'язані з утриманням газопроводів в повному обсязі.

"Існуючий розмір тарифу дозволяє лише підтримувати газорозподільну систему в робочому стані. Проблема зношеності газопроводів впливає на безпеку газопостачання і призводить до збільшення втрат природного газу в процесі його доставки споживачам", - зазначив технічний директор "Запоріжгазу" Володимир Глушок.

Бракує коштів і на виконання інших послуг клієнтам компанії. Виходячи з кількості встановлених індивідуальних лічильників, "Запоріжгазу" щорічно необхідно 44,1 млн гривень для проведення повірки лічильників, ремонтів приладів обліку, створення обмінного фонду. На даний момент, в тарифі на розподіл газу на ці цілі передбачено лише 1,6 млн гривень. Також, в зв'язку зі збільшенням цін на паливо аварійно-диспетчерській службі "Запоріжгазу" потрібно додатково 308 тис. гривень для оперативного реагування на виклики споживачів.

"Запоріжгаз" відчуває і серйозні кадрові труднощі, так як зарплата співробітників на 20% нижча за середню зарплату в промисловості. У зв'язку з цим в компанії постійно відкриті вакансії електрогазозварників, монтерів по захисту трубопроводів від корозії, водіїв, машиністів, слюсарів з експлуатації та ремонту газового обладнання.