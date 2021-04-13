Для проведения экомодернизации промышленности нужны средства и стимулы, - эксперт

По его словам, власть должна найти возможность обеспечить снижение промышленных выбросов. Но при этом необходимо удержать экономическое развитие, поэтому ключевыми вопросами являются поиск необходимых инвестиций для переоснащения промышленных предприятий и внедрение стимулов.

"Одно дело - продекларировать амбиции. Другое дело - подкрепить эти амбиции реальными деньгами. Потому что любое мероприятие, которое предлагается сегодня, противоречивый. Увеличивать углеродный налог для того, чтобы собирать углеродный налог, а потом давать его тем самым налогоплательщикам для внедрения проектов энергоэффективности - я не думаю, что это самый эффективный механизм. Так же как увеличивать экологические налоги на топливо в тот момент, когда мы боремся за уменьшение стоимости топлива - это тоже весьма специфическая вещь", - пояснил Качка.

Он отметил, что сейчас в правительстве идут дискуссии относительно того, как запустить двигатель климатического управления в Украине таким образом, чтобы он работал на пользу развития экономики.

"Для этого (модернизации, - ред.) надо, чтобы были средства, чтобы были регуляторные меры, которые не наказывают, а побуждают, дают возможность развиваться. И в этом, возможно, самый большой вызов. Я думаю, что та дискуссия, которая идет у нас по определению нашей амбиции по нашему национальному определенном взноса по Парижскому соглашению - это дискуссия не про нашу амбицию перед всем миром. Это дискуссия о том, как наладить внутреннюю политику", - заключил Качка.