RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Для проведення екомодернізації промисловості потрібні кошти і стимули, - експерт

Автор: РБК-Україна

Україна має провести екомодернізацію промисловості з одночасним забезпеченням економічного розвитку, застосовуючи стимулюючі механізми.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України Тарас Качка під час круглого столу в GMK Center.

За його словами, влада має знайти можливість забезпечити зниження промислових викидів. Але при цьому необхідно втримати економічний розвиток, тож ключовими питаннями є пошук необхідних інвестицій для переоснащення промислових підприємств і запровадження стимулів.

"Одна справа - задекларувати амбіції. Інша справа - підкріпити ці амбіції реальними грошима. Тому що будь-який захід, який пропонується сьогодні, контроверсійний. Збільшувати вуглецевий податок для того, щоб збирати вуглецевий податок, а потім давати його тим самим платникам для впровадження проектів енергоефективності - я не думаю, що це найефективніший механізм. Так само як збільшувати екологічні податки на паливо в той момент, коли ми боремося за зменшення вартості палива - це теж досить специфічна річ", - пояснив Качка.

Він зазначив, що нині в уряді тривають дискусії щодо того, як запустити двигун кліматичного управління в Україні таким чином, щоб він працював на користь розвитку економіки.

"Для цього (модернізації, - ред.) треба, щоб були кошти, щоб були регуляторні заходи, які не карають, а спонукають, дають можливість розвиватися. І в цьому, можливо, найбільший виклик. Я думаю, що та дискусія, яка йде у нас по визначенню нашої амбіції по нашому національному визначеному внеску за Паризькою угодою - це дискусія не про нашу амбіцію перед усім світом. Це дискусія про те, як налагодити внутрішню політику", - підсумував Качка.

Як відомо, Україна збирається взяти на себе зобов’язання до 2030 року скоротити викиди парникових газів до 35% від рівня 1990 року. На це, на оцінками експертів, промисловості потрібно 37 млрд євро.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив: для проведення екомодернізаціі промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас голова комітету екології та зеленої економіки Федерації роботодавців України Павло Жила зазначив, що законопроєкти про захист навколишнього середовища мають враховувати реальний стан вітчизняної промисловості і передбачати державну підтримку для проведення екомодернізації підприємств, а не просто копіювати європейські норми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України производствоэкологиямодернизация
Читайте також
У Раді хочуть створити базу даних "Екоінспектор": для чого вона необхідна
У Харкові анонсували виробництво автобусів Karsan на "Екополісі ХТЗ"
Прогноз погоди