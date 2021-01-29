Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, - Стефанчук

Стоимость проведения референдума в Украине будет равно стоимости одной предвыборной кампании. Это около 2 млрд гривен.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Он подчеркивает, что важно, чтобы в вопросе проведения референдума не было злоупотреблений.

"Только наиболее важные вопросы, которые составляют интерес нашей нации, которые составляют интерес государства, должны выноситься на всеукраинский референдум. Кроме этого, я хочу напомнить, что это не бесплатная игра. Стоимость проведения референдума, по разным подсчетам, это как стоимость предвыборной кампании, которая проходит в Украине. Это 2 млрд гривен. Нам надо думать, стоит ли тратить их на хайповые вопросы, или же надо задавать вопросы, которые решают будущее страны", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что первый референдум может состояться даже в 2021 году.

Напомним, во вторник, 26 января, парламент окончательно одобрил законопроект о всеукраинском референдуме.

В свежем выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 29 января гости студии - Максим Степанов, Наталья Виноград, Борис Бриль, Юлия Тимошенко и другие - дают ответ на вопрос, который в последнее время волнует всех: когда наконец начнется вакцинация населения Украины и почему у нас до сих пор нет никакой вакцины от COVID-19? Кроме того, эксперты рассказывают, нужен ли Украине и украинцам закон о референдуме.

"Свобода слова Савика Шустера" от 29 января

Напомним, что недавно у украинцев появилась возможность сменить компанию-поставщика газа. Но, к сожалению, мало кто знает, как это сделать. Как сменить поставщика газа - смотрите в коротком видео.



В прошлом эфире Андрей Коболев и Алексей Кучеренко также рассказали о транспортировке газа и смене поставщика более детально.



Также в прошлом выпуске Юрий Витренко пояснил, почему государство установило тариф за потребление газа 6,99 грн, и пообещал, что "в феврале сумма в платежке уменьшится на 500 грн".



Кроме того, на фоне недавней трагедии в Харькове, глава правления благотворительного фонда "Let's help" Ольга Бондаренко рассказала о состоянии государственных и частных пансионатов для людей преклонного возраста в Украине.