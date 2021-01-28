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Провести референдум в Украине можно будет уже в этом году, - Стефанчук

Киев, Четверг 28 января 2021 15:47
Провести референдум в Украине можно будет уже в этом году, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всеукраинский референдум смогут провести в Украине уже после подписания принятого парламентом законопроекта президентом. Поэтому первый референдум может состояться даже в 2021 году.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью "Громадському радіо".

Нардеп надеется, что президент подпишет законопроект о референдуме уже в ближайшее время и он вступит в силу.

"Собрать референдум можно будет сразу после этого. Повторяю: это проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента или Верховной рады", - подчеркнул он.

Стефанчук добавил, что документ не устанавливает никаких ограничений на количество референдумов в год, но выносить на них можно всего один вопрос.

Напомним, во вторник, 26 января, парламент окончательно одобрил законопроект о всеукраинском референдуме. Документ поддержали 255 народных депутатов.

После этого глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что первый референдум смогут провести не раньше 2022 года, поскольку так предусмотрено в законопроекте.

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Новости Украины Политика референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук

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