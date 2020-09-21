Проведение октябрьской сессии ПАСЕ в Страсбурге отменили

Сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, проведение которой было запланировано на октябрь, отменили. Ранее в связи с пандемией коронавируса отменили летнюю сессию ПАСЕ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член постоянной делегации в ассамблее, нардеп Алексей Гончаренко.

"Октябрьская сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена", - написал парламентарий.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, 16 марта стало известно, что весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19. Президент ПАСЕ Рик Демс проконсультировался с Бюро Ассамблеи перед тем, как отменить сессию. Она была намечена на 20-24 апреля.

Как писало РБК-Украина, уже в конце апреля летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы также перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Однако состоялась виртуальная сессия.

Открывая видео-заседание, президент ПАСЕ Рик Демс заявил, что июньская сессия, намеченная на 22-26 июня, переносится в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.