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Проведення жовтневої сесії ПАРЄ у Страсбурзі скасували

Автор: Юлія Струк

Сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, проведення якої було заплановане на жовтень, скасували. Раніше у зв'язку з пандемією коронавірусу скасували літню сесію ПАРЄ.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член постійної делегації в асамблеї, нардеп Олексій Гончаренко.

"Жовтнева сесія ПАРЄ у Страсбурзі скасована", - написав парламентарій.

Інших подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи скасована через пандемію коронавірусу COVID-19. Президент ПАРЄ Рік демсил проконсультувався з Бюро Асамблеї перед тим, як скасувати сесію. Вона мала відбутися 20-24 квітня.

Як писало РБК-Україна, вже в кінці квітня літню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи також перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу. Однак відбулася віртуальна сесія.

Відкриваючи відео-засідання, президент ПАРЄ Рік демсил заявив, що червнева сесія, яку намічено на 22-26 червня, переноситься у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією у світі.

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Новини України ПАРЄОлексій ГончаренкоСтрасбург