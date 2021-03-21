UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Проведение форума "Украина 30" приостановили на три недели из-за локдауна в Киеве

Автор: Игорь Литвиненко

Проведение всеукраинского форума "Украина 30" приостановили на три недели. Такое решение связано с ужесточением карантинных ограничений в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба всеукраинского форума.

"Всеукраинский Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - отметили организаторы мероприятия.

Напомним, всеукраинский форум "Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум приурочен к 30-й годовщине независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога при участии власти, общественности и международных партнеров".

Отметим, в Киеве с 20 марта начали действовать жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Они продлятся до 9 апреля. В этот период, в частности, запрещен прием посетителей кафе и ресторанами, работа ТРЦ, проведение массовых мероприятий. С полным списком ограничений можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

При этом с 23 марта в столице должны вступить в силу ограничения "красной" зоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевФорум Локдаун
Читайте также
Глава BioNTech заявил о снятии локдауна в Европе и США к концу августа
КГГА в понедельник решит, как будет работать метро в "красной" зоне
Прогноз погоды