Проведение форума "Украина 30" приостановили на три недели из-за локдауна в Киеве

Проведение всеукраинского форума "Украина 30" приостановили на три недели. Такое решение связано с ужесточением карантинных ограничений в Киеве .

"Всеукраинский Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - отметили организаторы мероприятия.

Напомним, всеукраинский форум "Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум приурочен к 30-й годовщине независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога при участии власти, общественности и международных партнеров".

Отметим, в Киеве с 20 марта начали действовать жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Они продлятся до 9 апреля. В этот период, в частности, запрещен прием посетителей кафе и ресторанами, работа ТРЦ, проведение массовых мероприятий. С полным списком ограничений можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

При этом с 23 марта в столице должны вступить в силу ограничения "красной" зоны.