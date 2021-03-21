Проведення форуму "Україна 30" призупинили на три тижні через локдаун в Києві

Проведення всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинили на три тижні. Таке рішення пов'язане з посиленням карантинних обмежень в Києві .

"Всеукраїнський Форум "Україна 30" бере перерву на три тижні через запровадження низки карантинних обмежень в Києві. Ми дбаємо про здоров'я учасників та гостей заходу", - зазначили організатори заходу.

Нагадаємо, всеукраїнський форум "Україна 30" стартував 8 лютого. Всього заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня. Даний форум присвячений 30-й річниці незалежності України. За словами президента Володимира Зеленського, це "старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості і міжнародних партнерів".

Відзначимо, в Києві з 20 березня почали діяти жорсткі карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. Вони триватимуть до 9 квітня. У цей період, зокрема, заборонений прийом відвідувачів кафе і ресторанами, робота ТРЦ, проведення масових заходів. З повним списком обмежень можна ознайомитися у матеріалі РБК-Україна.

При цьому з 23 березня у столиці повинні набрати чинності обмеження "червоної" зони.