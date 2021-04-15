ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Проведение аукциона ОПЗ на переработку сырья назвали неправомерным

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 16:22
Проведение аукциона ОПЗ на переработку сырья назвали неправомерным Фото: "Одесский припортовый завод" (nikvesti.com)
Автор: РБК-Украина

Проведения электронного аукциона "Одесским припортовым заводом" относительно отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке продукции осуществляется с грубым нарушением норм законодательства и вопреки судебным решением.

Об этом заявили в "Энергетическом эквиваленте", передает пресс-служба.

Своим письмом организация предупредила ОПЗ, что соответствующие решения суда вступили в законную силу и подлежат обязательному исполнению.

"Уклонение ОПЗ от заключения дополнительного соглашения и исполнение договора на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г. заключенного с "Энергетическим эквивалентом" на переработку давальческого сырья объемом от 48 до 60 млн куб. м. каждого календарного месяца в течение четырех календарных месяцев со дня начала такой передачи давальческого сырья является умышленным невыполнением решения суда, которое вступило в законную силу, что является составом преступления", - подчеркнула директор компании Валентина Ретивова.

По ее словам, проведение отбора и заключение соответствующего договора с победителем отбора будет нарушать установленное судом право ООО "Энергетический эквивалент" во исполнение действующего договора с ОПЗ и будет оспорено в судебном порядке с взысканием причиненных убытков компании.

Ретивова также добавила, что ОПЗ обязан выполнить в полном объеме условия договора № 20СН-2 на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г. со всеми дополнительными соглашениями и судебным решением.

Напомним, ранее в компании заявляли, что действия АО "Укртрансгаз" лишили ООО "Энергетический эквивалент" возможности в течение января-мая 2019 г. осуществлять поставку давальческого сырья (природного газа) на производственные мощности АО "Одесский припортовый завод", в связи с чем компания обратилась в суд.

ООО "Энергетический эквивалент" и "Одесский припортовый завод" на выполнение постановлением Юго-западного апелляционного хозяйственного суда обязаны подписать дополнительное соглашение по выполнению условий договора на переработку давальческого сырья, а именно - определить дату начала в течение четырех календарных месяцев со дня начала такой передачи давальческого сырья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Промышленность ОПЗ аукцион
NEWS
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса