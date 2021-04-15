Проведение аукциона ОПЗ на переработку сырья назвали неправомерным

Проведения электронного аукциона "Одесским припортовым заводом" относительно отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке продукции осуществляется с грубым нарушением норм законодательства и вопреки судебным решением.

Об этом заявили в "Энергетическом эквиваленте", передает пресс-служба.

Своим письмом организация предупредила ОПЗ, что соответствующие решения суда вступили в законную силу и подлежат обязательному исполнению.

"Уклонение ОПЗ от заключения дополнительного соглашения и исполнение договора на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г. заключенного с "Энергетическим эквивалентом" на переработку давальческого сырья объемом от 48 до 60 млн куб. м. каждого календарного месяца в течение четырех календарных месяцев со дня начала такой передачи давальческого сырья является умышленным невыполнением решения суда, которое вступило в законную силу, что является составом преступления", - подчеркнула директор компании Валентина Ретивова.

По ее словам, проведение отбора и заключение соответствующего договора с победителем отбора будет нарушать установленное судом право ООО "Энергетический эквивалент" во исполнение действующего договора с ОПЗ и будет оспорено в судебном порядке с взысканием причиненных убытков компании.

Ретивова также добавила, что ОПЗ обязан выполнить в полном объеме условия договора № 20СН-2 на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г. со всеми дополнительными соглашениями и судебным решением.