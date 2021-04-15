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Проведення аукціону ОПЗ на переробку сировини назвали неправомірним

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 16:22
Проведення аукціону ОПЗ на переробку сировини назвали неправомірним Фото: "Одеський припортовий завод" (nikvesti.com)
Автор: РБК-Україна

Проведення електронного аукціону "Одеським припортовим заводом" щодо відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження продукції здійснюється з грубим порушенням норм законодавства та всупереч судовим рішенням.

Про це заявили в "Енергетичному еквіваленті", передає прес-служба.

Своїм листом організація попередила ОПЗ, що відповідні рішення суду набрали законної сили й підлягають обов’язковому виконанню.

"Ухиляння ОПЗ від укладення додаткової угоди та виконання договору на переробку давальницької сировини від 18 січня 2019 р. укладеного з "Енергетичним еквівалентом" на переробку давальницької сировини об’ємом від 48 до 60 млн куб. м. кожного календарного місяця впродовж чотирьох календарних місяців з дня початку такої передачі давальницької сировини є умисним невиконанням рішення суду, яке набуло законної сили, що становить склад злочину", - підкреслила директор компанії Валентина Ретівова.

За її словами, проведення відбору і укладення відповідного договору з переможцем відбору порушуватиме встановлене судом право ТОВ "Енергетичний еквівалент" на виконання діючого договору з ОПЗ і буде оскаржене в судовому порядку із стягненням збитків заподіяних компанії.

Ретівова також додала, що ОПЗ зобов’язаний виконати в повному обсязі умови договору № 20СН-2 на переробку давальницької сировини від 18 січня 2019 р. з усіма додатковими угодами та судовим рішенням.

Нагадаємо, раніше в компанії заявляли, що дії АТ "Укртрансгаз" позбавили ТОВ "Енергетичний еквівалент" можливості впродовж січня-травня 2019 р. здійснювати постачання давальницької сировини (природного газу) на виробничі потужності АТ "Одеський припортовий завод", у зв’язку з чим компанія звернулась до суду.

ТОВ "Енергетичний еквівалент" та "Одеський припортовий завод" на виконання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду зобов’язані підписати додаткову угоду стосовно виконання умов договору на переробку давальницької сировини, а саме - визначити дату початку впродовж чотирьох календарних місяців з дня початку такої передачі давальницької сировини.

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