Провайдер "Ланет" сообщил о взломе и рассылке вредоносных SMS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook .

"Наша официальная страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber была осуществлена рассылка сообщений с использованием альфа-имени. Сейчас доступ к X (Twitter) уже восстановлен", - говорится в сообщении.

Сейчас поставщик интернет-услуг просит не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени аккаунтов "Ланета".

Важно, что вся официальная информация пока публикуется только на официальном сайте и в подтвержденных соцсетях провайдера.