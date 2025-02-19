Провайдер "Ланет" сообщил о взломе и рассылке вредоносных SMS
Хакеры взломали страницы провайдера "Ланет". Также взломщики сделали провокационную рассылку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.
"Наша официальная страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber была осуществлена рассылка сообщений с использованием альфа-имени. Сейчас доступ к X (Twitter) уже восстановлен", - говорится в сообщении.
Сейчас поставщик интернет-услуг просит не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени аккаунтов "Ланета".
Важно, что вся официальная информация пока публикуется только на официальном сайте и в подтвержденных соцсетях провайдера.
Не первая атака хакеров в Украине
Напомним, в прошлом году хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
Кроме того, сбой произошел в мобильном приложении "Резерв+" 8 февраля. Пользователи жаловались на проблемы при входе.
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