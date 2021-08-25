Провальный старт французов и потеря Трубина: анонс ответного матча ЛЧ "Шахтер" - "Монако"

"Шахтер" - "Монако" (1:0 первый матч)

22:00, Харьков

Трансляция: MEGOGO

Для "Монако" старт сезона начинается не очень удачно - лишь одно очко после трех туров в чемпионате Франции и предпоследнее место в турнирной таблице. И непопадание в групповой этап Лиги чемпионов для "монегасков", и в том числе для наставника Нико Ковача, может обернуться полной катастрофой. Поэтому дополнительную мотивацию французскому клубу искать не стоит. Правда, относительно тонуса игроков остаются вопросы.

Ковач явно матч с "горняками" расценивает как решающий. Поэтому на игру чемпионата против "Ланса" (0:2) вышел полурезервный состав "монегасков". Со старта вышли лишь четыре игрока основного состава матча против "Шахтера" - Кайо Энрике, Александр Головин, Орельен Тчуамени и Виссам Бен Йеддер.

Хотя Роберто Де Дзерби и вовсе практически всем своим основным игрокам дал отдых на выходных. На матч с "Черноморцем" (3:0) с первых минут вышел лишь один игрок, начинавший игру с "Монако" - Николай Матвиенко. Правда, "горняки" понесли существенную потерю - на три месяца из-за разрыва мениска вылетел Анатолий Трубин, который после первого матча во Франции заслужил похвалу и от Ковача.

Сейчас же наставник "Монако" не считает, что потеря Трубина даст какое-то преимущество французам.

"Трубин хороший вратарь, он молодой, он ездил на последний чемпионат Европы, но у "Шахтера" еще есть опытный Пятов, против которого я неоднократно играл. У Шахтера по-прежнему будет хороший вратарь на ответный матч, поэтому это не обязательно будет преимуществом для "Монако", - отметил Ковач.

Коуч "Шахтера" также отметил, что возлагает серьезную надежду на Пятова и считает, что для успеха необходимо забыть о первом матче.

"Мы должны думать, что это один матч. Нам нужно контролировать мяч, атаковать и забить гол", - назвал рецепт успеха Де Дзерби.

Между собой, с учетом первого матча квалификации ЛЧ, "Шахтер" и "Монако" встречались четыре раза. При этом одна встреча была товарищеская. Перевес на стороне украинской команды - 3 победы и 1 поражение:

"Монако" - "Шахтер" 0:1 (17.08.2021, квалификация ЛЧ)

"Шахтер" - "Монако" 3:0 (5.07.2015, товарищеский матч)

"Монако" - "Шахтер" 2:0 (3.10.1979, Кубок УЕФА)

"Шахтер" - "Монако" 2:0 (19.09.1979, Кубок УЕФА)

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон, Антонио, Патрик - Тете, Соломон - Траоре

"Монако": Маевски - Сидибе, Бадьяшиль, Павлович, Энрике - Мартинш, Тчуамени, Лукас, Головин - Фолланд, Бен Йеддер