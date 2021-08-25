Провальный старт французов и потеря Трубина: анонс ответного матча ЛЧ "Шахтер" - "Монако"

Сегодня "Шахтер" в домашних стенах сыграет второй матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против французского "Монако". В первом матче "горняки" праздновали минимальную победу 1:0.
Подробнее о предстоящем матче - в материале РБК-Украина.
22:00, Харьков
Трансляция: MEGOGO
Для "Монако" старт сезона начинается не очень удачно - лишь одно очко после трех туров в чемпионате Франции и предпоследнее место в турнирной таблице. И непопадание в групповой этап Лиги чемпионов для "монегасков", и в том числе для наставника Нико Ковача, может обернуться полной катастрофой. Поэтому дополнительную мотивацию французскому клубу искать не стоит. Правда, относительно тонуса игроков остаются вопросы.
Ковач явно матч с "горняками" расценивает как решающий. Поэтому на игру чемпионата против "Ланса" (0:2) вышел полурезервный состав "монегасков". Со старта вышли лишь четыре игрока основного состава матча против "Шахтера" - Кайо Энрике, Александр Головин, Орельен Тчуамени и Виссам Бен Йеддер.
Хотя Роберто Де Дзерби и вовсе практически всем своим основным игрокам дал отдых на выходных. На матч с "Черноморцем" (3:0) с первых минут вышел лишь один игрок, начинавший игру с "Монако" - Николай Матвиенко. Правда, "горняки" понесли существенную потерю - на три месяца из-за разрыва мениска вылетел Анатолий Трубин, который после первого матча во Франции заслужил похвалу и от Ковача.
Сейчас же наставник "Монако" не считает, что потеря Трубина даст какое-то преимущество французам.
"Трубин хороший вратарь, он молодой, он ездил на последний чемпионат Европы, но у "Шахтера" еще есть опытный Пятов, против которого я неоднократно играл. У Шахтера по-прежнему будет хороший вратарь на ответный матч, поэтому это не обязательно будет преимуществом для "Монако", - отметил Ковач.
Коуч "Шахтера" также отметил, что возлагает серьезную надежду на Пятова и считает, что для успеха необходимо забыть о первом матче.
"Мы должны думать, что это один матч. Нам нужно контролировать мяч, атаковать и забить гол", - назвал рецепт успеха Де Дзерби.
Между собой, с учетом первого матча квалификации ЛЧ, "Шахтер" и "Монако" встречались четыре раза. При этом одна встреча была товарищеская. Перевес на стороне украинской команды - 3 победы и 1 поражение:
Ориентировочные составы:
"Шахтер": Пятов - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон, Антонио, Патрик - Тете, Соломон - Траоре
"Монако": Маевски - Сидибе, Бадьяшиль, Павлович, Энрике - Мартинш, Тчуамени, Лукас, Головин - Фолланд, Бен Йеддер