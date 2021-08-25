Провальний старт французів і втрата Трубіна: анонс матчу-відповіді ЛЧ "Шахтар" - "Монако"

"Шахтар" - "Монако" (1:0 перший матч)

22:00, Харків

Трансляція: MEGOGO

Для" Монако " старт сезону починається не дуже вдало - лише одне очко після трьох турів у чемпіонаті Франції і передостаннє місце в турнірній таблиці. І непотрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів для" монегасків", і в тому числі для наставника Ніко Ковача, може обернутися повною катастрофою. Тому додаткову мотивацію французькому клубу шукати не варто. Правда, щодо тонусу гравців залишаються питання.

Ковач явно матч з "гірниками" розцінює як вирішальний. Тому на гру чемпіонату проти "Ланса" (0:2) вийшов напіврезервний склад "монегасків". Зі старту вийшли лише чотири гравці основного складу матчу проти "Шахтаря" - Кайо Енріке, Олександр Головін, Орельєн Тчуамені і Віссам Бен Єддер.

Хоча Роберто Де Дзербі і зовсім практично всім своїм основним гравцям дав відпочинок на вихідних. На матч з "Чорноморцем" (3:0) з перших хвилин вийшов лише один гравець, який починав гру з "Монако" - Микола Матвієнко. Правда, "гірники" зазнали істотної втрати - на три місяці через розрив меніска вилетів Анатолій Трубін, який після першого матчу у Франції заслужив похвалу і від Ковача.

Зараз же наставник "Монако" не вважає, що втрата Трубіна дасть якусь перевагу французам.

"Трубін хороший воротар, він молодий, він їздив на останній Чемпіонат Європи, але у "Шахтаря" ще є досвідчений П'ятов, проти якого я неодноразово грав. У Шахтаря як і раніше буде хороший воротар на матч-відповідь, тому це не обов'язково буде перевагою для "Монако", - зазначив Ковач.

Коуч "Шахтаря" також зазначив, що покладає серйозну надію на П'ятова і вважає, що для успіху необхідно забути про перший матч.

"Ми повинні думати, що це один матч. Нам потрібно контролювати м'яч, атакувати і забити гол", - назвав рецепт успіху Де Дзербі.

Між собою, з урахуванням першого матчу кваліфікації ЛЧ, "Шахтар" і "Монако" зустрічалися чотири рази. При цьому одна зустріч була товариська. Перевага на боці української команди-3 перемоги та 1 поразка:

"Монако" - "Шахтар" 0:1 (17.08.2021, кваліфікація ЛЧ)

"Шахтар" - "Монако" 3:0 (5.07.2015, товариський матч)

"Монако" - "Шахтар" 2: 0 (3.10.1979, Кубок УЄФА)

"Шахтар" - "Монако" 2:0 (19.09.1979, Кубок УЄФА)

Орієнтовні склади:

"Шахтар": П'ятов - Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко - Майкон, Антоніо, Патрік - Тіте, Соломон - Траоре

"Монако": Маєвські - Сідібе, Бад'яшіль, Павлович, Енріке - Мартінш, Тчуамені, Лукас, Головін - Фолланд, Бен Єддер