Провалил подготовку к референдуму. В Бердянске уволили мэра-коллаборанта

В Бердянске захватчики уволили главу оккупационной администрации Александра Сауленко. Он не смог организовать подготовку к так называемому референдуму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sprotyv.
Из-за сопротивления гражданского населения местный коллаборант не смог сформировать команду для налаживания функционирования города.
Ключевое - провал темпов паспортизации и подготовки к псевдореферендуму. Поэтому, руководителя оккупационной администрации, коллаборанта Александра Сауленко уволили. На его место планируют откомандировать российского управленца.
Напомним, в Украине завели уголовное дело на Александра Сауленко, провозгласившиго себя "мэром" оккупированного Бердянска.
Назначен оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию.