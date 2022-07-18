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Провалил подготовку к референдуму. В Бердянске уволили мэра-коллаборанта

Фото: Александр Сауленко, глава оккупационной администрации Бердянска (скрин видео)
Автор: Евгений Прокопенко

В Бердянске захватчики уволили главу оккупационной администрации Александра Сауленко. Он не смог организовать подготовку к так называемому референдуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sprotyv.

Из-за сопротивления гражданского населения местный коллаборант не смог сформировать команду для налаживания функционирования города.

Ключевое - провал темпов паспортизации и подготовки к псевдореферендуму. Поэтому, руководителя оккупационной администрации, коллаборанта Александра Сауленко уволили. На его место планируют откомандировать российского управленца.

Напомним, в Украине завели уголовное дело на Александра Сауленко, провозгласившиго себя "мэром" оккупированного Бердянска.

Назначен оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию.

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Бердянск