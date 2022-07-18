Провалив підготовку до референдуму. У Бердянську звільнили мера-колаборанта

У Бердянську загарбники звільнили главу окупаційної адміністрації Олександра Сауленка. Він не зміг організувати підготовку до так званого референдуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sprotyv.
Через спротив цивільного населення місцевий колаборант не зміг сформувати команду для налагодження функціонування міста.
Ключове - провал темпів паспортизації та підготовки до псевдореферендуму. Тому, керівника окупаційної адміністрації, колаборанта Олександра Сауленка звільнили. На його місце планують відрядити російського управлінця.
Нагадаємо, в Україні завели кримінальну справу на Олександра Сауленка, який проголосив себе "мером" окупованого Бердянська.
Призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію.