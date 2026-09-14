Провал передзамовлень чи ставка на Duo: чому нові iPhone 18 купують без ажіотажу

Аналітики ринку, зважаючи на перші дані продажів нових iPhone, вказують на суттєве зменшення початкового ажіотажу.

Якщо у минулі роки найпопулярніші конфігурації розкуповували за лічені хвилини, то після відкриття передзамовлень 12 вересня більшість модифікацій залишалася доступною для отримання у день офіційного релізу - 18 вересня.

Динаміка затримок

Базовий флагман. Упродовж першої години після відкриття заявок у США жодна з версій стандартного iPhone 18 Pro не мала зміщення графіка постачань.

Наразі суттєва затримка відправки на два-три тижні зафіксована лише для моделі у сріблястому кольорі (Silver) з обсягом пам'яті 512 ГБ.

Старша лінійка Pro Max. Флагмани з накопичувачем на 1 ТБ та 2 ТБ доступні без затримок у більшості кольорів, за винятком бордового (Burgundy) на 2 ТБ.

Популярні конфігурації. Версії на 256 ГБ та 512 ГБ у кольорі Burgundy, а також варіанти на 256 ГБ у кольорах Glacier, Silver та Black першими змістили терміни відвантаження. Наразі більшість поставлять у межах від двох до трьох тижнів.

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Чому це відбувається?

Експерти виділяють кілька ключових причин такої поведінки покупців.

По-перше, значну частину уваги аудиторії перехопив майбутній гнучкий смартфон iPhone Duo, передзамовлення на який відкриється у жовтні.

Саме тому багато користувачів відкладають покупку, щоб порівняти пристрої.

По-друге, суттєвий вплив мають загальний економічний тиск, зростання цін через нестачу складників та нетиповий вибір дня для відкриття замовлень - техногігант зробив це у суботу.

Водночас аналітики зазначають: скромніші первинні показники не обов'язково свідчать про провал.

Apple могла суттєво збільшити обсяги виробництва, тому відсутність затримок може бути наслідком якісного планування постачання нових гаджетів.

Експерти переконані: повні висновки щодо успішності лінійки можна буде зробити лише після завершення всього циклу продажів.