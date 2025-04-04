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Провал оборони Харківської області. Екскомбата Лапіна відпустили під домашній арешт

П'ятниця 04 квітня 2025 18:42
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Провал оборони Харківської області. Екскомбата Лапіна відпустили під домашній арешт Фото: екскомбат Ілля Лапін (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід колишньому командиру 415-го батальйону 125-ї бригади ТрО полковнику Іллі Лапіну, який брав участь в обороні Харківської області. З-під варти його відпустили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, з огляду на похилий вік колишнього командира, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я прокурор Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про зміну йому запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

За результатами розгляду клопотання прокурора суд вирішив змінити Лапіну запобіжний захід.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 20 січня СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.

Йдеться про:

  • бригадного генерала, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків" Юрія Галушкіна;
  • генерал-лейтенанта, який був командиром 125-ї окремої бригади ТрО Артура Горбенка;
  • полковника, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання, Іллю Лапіна.

Як встановило розслідування, вони не підготували оборону прикордонних районів Харківської області та втратили управління боєм під час повторного наступу росіян.

21 січня Печерський районний суд Києва арештував Галушкіна на два місяці з можливістю застави. Лапіна та Горбенка суд також відправив під варту.

Детальніше про справу щодо провалу оборони Харківської області - у матеріалі РБК-Україна.

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