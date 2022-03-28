Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины

План Путина по блицкригу в Украине потерпел крах. Кремлевским войскам, вопреки пугающим прогнозам, не удалось прорваться в Киев ни за 48 часов, ни за 72 часа, ни даже за месяц. А постоянный террор и обстрелы мирных городов в пограничных регионах только ужесточают сопротивление оккупантам.

Российское военно-политическое руководство, готовя свою "спецоперацию", явно просчиталось как с настроениями украинцев, так и с оценкой нашей армии. Вооруженные силы, терроборона и даже гражданские отчаянно сражаются за каждый уголок страны: кто – оружием, кто – коктейлями Молотова и мирными антироссийскими митингами. На некоторых направлениях наша армия постепенно переходит в контрнаступление.

О высокой мотивации украинцев в борьбе за свою страну уже наслышан весь мир. А вот у российских войск с этим есть явные проблемы. Боевой дух кремлевских солдат, построенный на противостоянии мифическим "нацистам", падает ускоренными темпами. Каждый день "спецоперации" только сокращает количество ресурсов, накопленных Россией.

Это первая маленькая победа Украины на текущем этапе войны. Но она ни в коем случае не дает нам повода расслабляться. У Кремля еще хватает ракет, которые они могут выпустить по мирным городам. Равно как достаточно живой силы и техники, которых режим готов отправить на убой.

К тому же несколько авторитетных СМИ со ссылкой на западные разведки написали, что из-за огромных потерь Путин меняет свою тактику по ведению войны против Украины. Об этом также говорят в Офисе президента и Генштабе. Но, как считают опрошенные РБК-Украина эксперты, Кремль вряд ли отказался от своих конечных целей.

Есть ли план "Б"

В начале прошлой недели Wall Street Journal со ссылкой на мнения высокопоставленных чиновников США написал, что Путин якобы сместил свои приоритеты в войне и перешел к плану "Б". Теперь Кремль попытается продавить Украину на сдачу южных и восточных регионов, чтобы расширить подконтрольные территории на Донбассе и проложить наземный коридор в оккупированный Крым.

Попутно российские войска будут продолжать обстрел городов, чтобы заставить Киев отказаться от прозападного курса и согласиться на нейтралитет. Если этот план сорвется, тогда россияне хотят закрепиться на занятых рубежах, вернуться к тактике осады и продолжат войну.

Похожий сценарий описало издание Reuters, также ссылаясь на источники. Мол, Кремль сконцентрирует свои силы на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей, что в принципе совпадает с последними заявлениями РФ.

Советник главы ОП и член переговорной группы Михаил Подоляк, в свою очередь, утверждает, что россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу" из-за больших потерь. А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Путин уже меняет главные оперативные направления на юг и восток Украины. Что по сути также подтверждается последними заявлениями российского командования.

Руководство России никогда не признает перед своей аудиторией, что изоляция и экономическая стагнация, ставшие платой за вторжение, были зря. Кремль уверяет внутреннего потребителя, что "спецоперация" идет "по плану". Так, в минобороны РФ на днях заявили, что первый этап ее военной операции в основном завершен – якобы "боевой потенциал Вооруженных сил Украины существенно снижен". И что теперь они сосредоточатся на полном "освобождении" Донбасса. В то же время там не исключили возможность штурма Киева и других облцентров.

Российские войска не могут установить контроль на оккупированных территориях (фото: GettyImages)

Все планы и концепции российского командования базировались на их разведывательной информации о ситуации и настроениях в Украине, говорит директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Но на какой-то цепочке сбора и передачи этой информации она была искажена. В результате это привело к провалу планов Кремля, отметил эксперт. И, скорее всего, никакого плана "Б" заготовлено не было, добавил собеседник.

Пока сложно сказать, какой сценарий они выберут дальше, говорит военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Сейчас продолжается период так называемой адаптации, отметил эксперт.

"Увидев сильное сопротивление и неспособность быстро продвинуться бронетехникой, они чаще применяют огонь, терроризируют население, начинают окапываться на некоторых участках. А о целях и стратегии России пока что рано говорить. Их может попросту не быть", – отметил он в разговоре с РБК-Украина.

Эксперт допустил, что основное внимание россиян будет приковано к Киеву либо к зоне ООС. Они могут попытаться выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей, усилив наступление из районов Волновахи и Изюма. Потому что в других регионах пока что не видно каких-либо вариантов атаки, которые могут дать им быстрый результат, считает Белесков.

Еше одно интересное заявление последних дней – обьявление главарем псевдореспублики "ЛНР" референдума о вхождении в РФ. Если им удастся провести это решение через фейковый плебисцит, а Россия поддержит его результаты и включит "ЛНР" в свой состав, тогда Кремль может трактовать действия наших ВСУ как нападение на их территорию. И такое развитие событий также может повлиять на дальнейшую тактику и решения Путина.

Перегруппировка

"Если говорить о дальнейшем развитии событий, то, думаю, Россия еще некоторое время будет вбрасывать в топку этой войны максимум личного состава, живой силы и техники. В то же время пытаясь совершить прорыв, окружить Мариуполь, Донбасс, Одессу, Киев. Это основные направления, которые они будут пытаться взять, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех", – сказал РБК-Украина Михаил Самусь.

По его словам, Кремль сейчас будет пытаться пополнить личный состав. Для этого в России организуют скрытую частичную либо полную мобилизацию. Так что особой нехватки живой силы у них нет. Другое дело – техника.

Несмотря на то, что статистически у россиян числится еще несколько тысяч танков, более 10 тысяч бронированных машин, на самом деле, костяк своей армии они уже уничтожили в Украине, полагает эксперт.

"Сейчас они будут доставать с баз хранения подержанную советскую технику. Но она, очевидно, в неудовлетворительном состоянии. То есть из нескольких тысяч танков можно сделать несколько сотен танков, которые смогут выполнять задания. Причем они будут не теми высокотехнологичными, которые уже уничтожены с помощью западных технологий, а просто железо, которое будет ехать и куда-то стрелять", – сказал Самусь.

Украинские защитники массово уничтожают и захватывают российскую технику (фото: Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов соглашается: никакого плана "Б" у Кремля нет. Путин, вероятно, потребует провести перегруппировку сил, собрать резервы и продолжить атаку по все тем же направлениям, считает собеседник.

"Планы у Кремля не поменялись. Еще в 2014 году они посоздавали эти псевдореспублики с целью продавить федерализацию Украины. Потом, если Украину заставят их признать, эти республики обратятся к России, чтобы там остались российские войска в качества гаранта их безопасности. Просто теперь они хотят создать не две такие республики, а больше", – отметил Жданов.

Тем самым Россия хочет добиться еще одной стратегической цели – отрезать Украину от Черного и Азовского моря. Однако пока оккупантам не удается организовать псевдореспублики на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей из-за сопротивления местных жителей.

"Эти проукраинские митинги портят им весь вид и нужную картинку. Если им удастся подавить выступления нашего населения, тогда они попытаются привезти какую-то массовку для митинга под своими флагами и создать там какую-нибудь фейковую республику. Но на сегодня, как я понимаю, больше стоит задача по продвижению вдоль Николаевской области и на Одессу", – сказал Жданов.

Альтернативные резервы

У Кремля остается не так уж много инструментов, чтобы вывести войну из стадии "зависания". Наши военные и часть экспертов предполагают, что Путин захочет втянуть в свою "спецоперацию" еще и Беларусь, которой отведут задачи на Западе Украины. Несмотря на то, что Александр Лукашенко публично отрицает возможность прямого участия в войне, Россия может спровоцировать Минск, создав casus belli.

Как считает Олег Жданов, вероятность нападения белорусской армии на Волынь сейчас оценивается как 50 на 50. Эти войска для Путина – на сегодня самый большой резерв, который он может бросить в бой прямо сейчас, говорит эксперт. Но для самого Лукашенко указ о вторжении в Украину чреват внутренней дестабилизацией и потерей власти. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы избежать такого сценария, говорит собеседник.

"Единственная стратегическая задача белорусской армии будет заключаться в том, чтобы отсечь поставки западной помощи, которая идет в Украину. Направление наступления – Луцк - Львов. Я очень сомневаюсь, что у них получится хотя бы до Луцка дойти. Потому что мы также готовы их там встретить с самого начала войны, мы это ожидали", – сказал Жданов.

Белорусская армия может немного "подпортить" нам обстановку на поле боя, поскольку в случае их вторжения на Волынь откроется еще одна линия фронта. Михаил Самусь считает, что вероятность вступления Лукашенко в войну остается высокой. Хотя он и старается всячески сохранить статус-кво, позволяющий ему удерживать власть.

Введение войск в Украину грозит Лукашенко потерей власти (фото: GettyImages)

Войска Беларуси насчитывают не более 50 тысяч человек. Из них – максимум 25 тысяч боевого личного состава. На территорию Украины может зайти не более 5-10 тысяч человек – они едва ли сумеют добиться какого-либо успеха, уточнил Самусь. И тем самым Путин рискует еще больше, толкая Лукашенко на войну. Если в Беларуси начнутся массовые протесты, ему будет точно не до кремлевской "спецоперации".

"Если представить, что Беларусь исключается из этой кампании, тогда для Путина наступают очень тяжелые времена. Для Украины тогда сокращается фронт примерно на 40%. Если исключить северный фронт, тогда мы получим освобождение большого количества сил, которые могут быть использованы для контрнаступления против России по всем другим направлениям", – объяснил Самусь.

Вот только Путин пока не настроен проигрывать, считает эксперт. И если от США не последует более жесткой позиции, а дела российской армии будут идти совсем плохо, военно-политическое руководство РФ может начать шантаж или прямые удары тактическим ядерным оружием. От него не настолько катастрофический ущерб, как от стратегического.

По данным The New York Times, власти США уже сформировали специальную команду, которая прорабатывает сценарии ответа на возможное применение Москвой оружия массового поражения. А НАТО решило предоставить Украине оборудование, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Нужно отметить, что это самый экстремальный сценарий, но и списывать его полностью со счетов также нельзя.

В принципе обе стороны декларируют готовность двигаться путем переговоров для завершения войны. Переговоры всегда предполагают компромиссы с обеих сторон, согласия по которым пока не проглядывается. Однако каждый уничтоженный вражеский танк, самолет или ракета только усиливают переговорные позиции наших властей. А каждый день введения войны под давлением международных экономических санкций может сделать Кремль более уступчивым в своих требованиях.