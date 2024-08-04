Протягом доби найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

У відомстві зазначили, що протягом дня окупанти завдали по території України три удари шістьма ракетами та 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 542 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі воїнів ЗСУ неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак - зупинено, дві - продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали сім ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Шість боїв завершено, один - досі триває.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири - продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень - завершено, ще чотири - тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них - безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири атаки - відбито, одна - триває.

На Времівському напрямку противник здійснив три наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій українських підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Також у Генштабі відзначили воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.