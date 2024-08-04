В течение суток горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В ведомстве отметили, что в течение дня оккупанты нанесли по территории Украины три удара шестью ракетами, и 49 авиаударов, сбросив 62 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 542 дрона-камикадзе и произвели более 3500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи воинов ВСУ недалеко от Глубокого, Тихого и Волчанска, где продолжается одно боеприкосновение.

На Купянском направлении противник провел 14 наступательных действий в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. Двенадцать атак - остановлено, две - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского и Макеевки. В результате боестолкновений - потерпели поражение.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали семь вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Шесть боев завершено, один - продолжается.

На Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отразили четыре атаки, еще четыре - продолжаются.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого, Нью-Йорка и Северного. Двенадцать боестолкновений - завершено, еще четыре - продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 34 боя неподалеку населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Калиново, Межево и Яснобродовки. Силы обороны отразили 27 атак, семь - еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Желанного.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 179 окупантов, 66 из них - безвозвратно. Также уничтожены одна САУ, семь БПЛА разных типов и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, пять гаубиц Д-30, четыре САУ и шесть единиц автотранспорта", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Четыре атаки - отбиты, одна - продолжается.

На Времивском направлении противник совершил три наступательных действия в сторону Константиновки, Раздольного и Водяного, где продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении все вражеские штурмы позиций украинских подразделений вблизи Роботиного успеха не имели.

На других направлениях ситуация особых изменений не потерпела.

Также в Генштабе отметили воинов 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.